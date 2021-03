Egitto, Ong: "Per Patrick Zaki altri 45 giorni di carcere"

Nell'udienza del 28 febbraio prolungata ancora la custodia cautelare. La decisione sarà ufficializzata martedì 2 marzo Condividi:

L'Ong per cui lavorava Patrick Zaki ha riferito che allo studente egiziano dell'Università di Bologna sono stati inflitti altri 45 giorni di custodia cautelare in carcere. L'organizzazione per la difesa dei diritti umani Eipr, rivelando su Facebook con un giorno di anticipo rispetto a quanto previsto il risultato dell'udienza di ieri, cita gli avvocati del ricercatore.

L'udienza si è tenuta il 28 febbraio leggi anche Zaki, udienza terminata. Martedì si saprà l'esito L'udienza per Patrick, detenuto dal 7 febbraio dell'anno scorso con l'accusa di propaganda sovversiva via Facebook, si è svolta il 28 febbraio all'Istituto per assistenti di polizia annesso al complesso carcerario di Tora, all'estrema periferia Sud del Cairo, dove è rinchiuso il 29enne. Anche questa udienza è stata monitorata da diplomatici stranieri tra cui uno dell'Ambasciata d'Italia che ha potuto salutarlo: Patrick ha risposto ringraziandolo per la presenza che simboleggia le pressioni internazionali per una sua liberazione.

Zaki non ha sfruttato l'opportunità di parlare approfondimento Dall'arresto alle udienze: Patrick Zaki, un anno dietro le sbarre Lo studente dell'Alma Mater bolognese, forse scoraggiato dall'inutilità delle proprie auto-difese o sconvolto per aver appreso in aula del ricovero del padre, stavolta non ha sfruttato l'opportunità di parlare, hanno riferito gli attivisti del gruppo 'Patrick Libero'. L’ufficialità della decisione dei giudici è attesa per martedì 2 marzo, un giorno in più di quanto avviene di solito: prima il funzionario della Procura per la sicurezza dello stato addetto alla notifica non c'è, ha fatto sapere la sua legale, Hoda Nasrallah. "Questa attesa di 48 ore" è un altro atto "crudele nei suoi confronti", ha notato Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, esprimendo la speranza che i giudici tengano "conto, oltre che dei 12 mesi e mezzo di detenzione arbitraria e illegale, anche delle condizioni del papà di Patrick che sono preoccupanti".