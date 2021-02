Maradona, inchiesta omicidio colposo: le figlie ascoltate in Procura

Giannina e Jana Maradona, due dei cinque figli riconosciuti di Diego Armando Maradona (I MOMENTI MEMORABILI AL NAPOLI - LE PARTITE INDIMENTICABILI - IL TRIBUTO DI BUENOS AIRES), sono state ascoltate venerdì in Procura a Buenos Aires nell’ambito dell’indagine per omicidio colposo aperta dopo la morte del padre per accertare se ci siano responsabilità mediche. L'8 marzo la Procura convocherà una commissione medica di esperti composta da nove persone, fra cui i patologi forensi che hanno eseguito l'autopsia e specialisti di varie discipline mediche. Operato all'inizio di novembre per un ematoma alla testa, il Pibe de Oro è morto il 25 dello stesso mese a 60 anni a causa - secondo l’autopsia - di "edema polmonare acuto secondario e insufficienza cardiaca cronica esacerbata".