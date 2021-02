Trump è tornato, ed è esattamente come l’avevamo lasciato

Prima con un comunicato stampa (reso noto dall’ufficio dell’ex Presidente), poi le dichiarazioni in voce a Fox News, nel giorno della scomparsa di Rush Limbaugh, stella radiofonica dei conservatori americani e suo caro amico: Donald Trump è tornato. Dopo l’addio alla Casa Bianca e il processo di impeachment. Ed è esattamente come l’avevamo lasciato il 20 gennaio 2021, quando lasciò Washington, D.C. dicendo “we will be back in some form”. Detto, fatto.

"Ha combattuto fino alla fine, è una leggenda, lo è veramente": con queste parole Donald Trump rompe il silenzio e rilascia la sua prima intervista (in voce) a Fox News, nel giorno della scomparsa di Rush Limbaugh, scrittore, giornalista, autore tv ma soprattutto stella radiofonica dei conservatori statunitensi.

Donald Trump is officially back

"Era una leggenda, un patriota, amava tantissimo il paese. Ha resistito perché voleva seguire le elezioni e lo ha fatto fino all'ultimo nonostante fosse molto malato, saltando pochissime trasmissioni". Donald Trump parla dell'amico Rush Limbaugh, scomparso a 70 anni a causa di un tumore ai polmoni, ma non perde l'occasione di parlare anche di sé stesso e delle elezioni "rubate".

"Tendo ad amare le persone che mi amano": con queste parole il miliardario newyorkese ricorda la nascita dell'amicizia con Limbaugh, proseguita a lungo nel tempo, tanto da conferirgli nel febbraio 2020 la Presidential Medal of Freedom, la più alta onorificenza civile. Ma dopo aver ricordato il celebre conduttore conservatore, Trump non perde tempo e parla, ancora, dei brogli elettorali e manifestando frustrazione nei confronti dell'establishment repubblicano.

"Penso che abbiamo vinto in modo significativo. Ci sarebbero state rivolte in tutto il paese se fosse successo ai democratici", ha detto a Fox News. Ricordando anche che l'amico Limbaugh aveva definito la conquista della Casa Bianca da parte di Joe Biden come "una vittoria né giusta né corretta", avvertendo anche che "non saremo docili come siamo stati in passato e non ci faremo da parte, aspettando le prossime elezioni".