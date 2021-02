Usa, Kamala Harris: "E' tempo di politica per le donne"

"La nostra economia non potra' riprendersi del tutto se le donne non vi parteciperanno appieno", ha detto la vicepresidente americana, in un'intervista pubblicata nel giorno in cui il Senato ha assolto Donald Trump per insurrezione relativamente all'assalto al Congresso

"Durante la pandemia hanno perso il posto di lavoro - o sono in ogni caso uscite dalla forza lavoro - circa due milioni e mezzo di donne, di che riempire 40 stadi di football. Questo esodo femminile di massa dalla forza lavoro del Paese è un'emergenza nazionale che richiede una soluzione nazionale". E' l'intervento della vicepresidente degli Usa Kamala Harris ripreso dal Washington Post e tradotto e pubblicato dalla Stampa, nel giorno in cui il Senato ha assolto Donald Trump per l'assalto al Congresso. "La nostra economia non potrà riprendersi del tutto se le donne non vi parteciperanno appieno", afferma Harris.

Kamala Harris: "Lavoratrici le più colpite da pandemia"

"La perdita del posto di lavoro, la chiusura delle piccole imprese, la mancanza di asili nido hanno creato una tempesta perfetta per le lavoratrici americane... Le lavoratrici colpite più duramente sono quelle con posti di lavoro a bassa retribuzione, che vivono sotto la soglia della povertà fissata a livello federale", scrive Harris. Ma anche sul fronte delle imprese il conto è salato: "Nel febbraio 2020 c'erano quasi cinque milioni di imprenditrici. In aprile una su quattro aveva dovuto chiudere la sua azienda".

Kamala Harris: "Tutte le madri devono avere sostegno"

"Ovunque, le famiglie si stanno accollando un fardello pesante, perché le case sono diventate aule scolastiche e asili nido, e l'incertezza appesantisce di preoccupazione ogni giornata. Di conseguenza, molte donne lavoratrici sono state costrette a ridurre il loro orario di lavoro o a lasciare del tutto il loro posto". Tutto questo "non è ammissibile", a suo avviso. "In mancanza di un'assistenza all'infanzia accessibile e abbordabile, le madri lavoratrici sono costrette a una scelta immorale. Dobbiamo adoperarci per far sì che tutte le madri che lavorano abbiano il sostegno di cui necessitano - esorta -. Durante la pandemia e dopo".