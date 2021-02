New Jersey e Chicago: “Siamo la capitale della pizza”. Napoli insorge

Tutto è partito da un tweet del profilo ufficiale della città di Chicago : “Fieri di essere la Capitale della pizza nel mondo”. A fargli eco un altro cinguettio, questa volta dall’ account dello Stato del New Jersey : “New Jersey Pizza Capital of the World”. Due dichiarazioni ufficiali che hanno fatto storcere il naso a parecchi nel corso del “National Pizza Day”, ricorrenza che omaggia uno dei cibi più amati del mondo enegli Stati Uniti cade il 9 febbraio.

Chicago e il New Jersey si autonominano “capitali” della pizza. È successo nel corso delle celebrazioni della giornata dedicata a questo iconico piatto italiano. Ovviamente non si sono fatte attendere sui social le risposte ironiche e polemiche, soprattutto da parte dei partenopei.

La polemica sui social

approfondimento

Giornata Mondiale della pizza: le più creative

Tante le reazioni sotto i post degli account ufficiali di Chicago e del New Jersey, con in prima fila, Napoli. Anche Salvatore Esposito, l’attore che interpreta Gennaro "Genny" Savastano nella serie tv cult di Sky Gomorra ha replicato: “After Napoli my US friends!!!”.