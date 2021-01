15/21

In Nord Europa non si fa più fatica a trovare una buona pizza, come dimostra la classifica 50 Top Pizza dedicata al Vecchio Continente. Ma per chi non ama la canonica pizza italiana, anche qui il connubio tra dolce e salato non è un tabù, come dimostra la presenza di pizze a base di ananas, banane e curry (foto: Luca Platania/Facebook)