Pakistan: tre scalatori dispersi sul K2, salva un'italiana

Non si hanno più notizie di tre alpinisti, l'islandese John Snorri, il pakistano Ali Sadpara e il cileno Juan Pablo Mohr, impegnati nella salita verso la vetta. La nostra connazionale è riuscita a scendere fino al campo base avanzato. Uno dei compagni di discesa, di nazionalità bulgara, è invece morto per una caduta

Sono ore di angoscia sul K2, in Pakistan. Tre alpinisti - l'islandese John Snorri, il pakistano Ali Sadpara e il cileno Juan Pablo Mohr - risultano dispersi. Stavano tentando di raggiungere la vetta della seconda montagna più alta della Terra dopo l'Everest. A riferirlo via social è una delle guide, Chang Dawa Sherpa, che si trova al campo base: "Da piu' di 30 ore non abbiamo loro notizie e i loro localizzatori Gps sono spenti". Una ricognizione in elicottero da parte dell'esercito pachistano partirà nelle prossime ore