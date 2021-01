K2, muore l'alpinista Sergi Mingote: è precipitato durante la discesa

L'alpinista spagnolo Sergi Mingote è morto a causa di una caduta sulle pendici del K2, in Pakistan. L'incidente si è verificato tra il campo 1 e il campo base avanzato, mentre lo scalatore era impegnato nella discesa, che è avvenuta in gran parte al buio. A confermare la notizia è stato Chhang Dawa Sherpa, capospedizione del team nepalese che oggi 16 gennaio ha raggiunto intorno alle 17.00 per la prima volta la vetta durante la stagione invernale della seconda montagna del mondo, alta 8.611 metri: "Lo spagnolo Alex Gavan, l'italiana Tamara Lunger e altri due scalatori polacchi gli hanno dato aiuto, abbiamo inviato un team medico dal campo base ma purtroppo non siamo riusciti più a salvarlo". La salma sarà evacuata domani mattina in elicottero.