Impeachment, democratici a Trump: venga a testimoniare

La richiesta di una testimonianza di Trump è contenuta in una lettera che l'accusa ha inviato all'ex Presidente e ai suoi legali. Nella missiva, Jamie Raskin (D-Md.) chiede che Trump spieghi la sua posizione, dopo che nella memoria difensiva depositata dai suoi legali sono state respinte tutte le accuse di istigazione alla rivolta, definendo il voto del Senato sull'impeachment "incostituzionale". La risposta degli avvocati dell'ex Presidente: non testimonierà

Una richiesta, quella di testimoniare e di dare la sua versione dei fatti, arrivata in una lettera recapitata direttamente all'ex Presidente nella sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida, e inviata anche al suo team di legali.

La linea della difesa di Trump: voto sull'impeachment è incostituzionale

Gli avvocati di Trump hanno immediatamente respinto l'accusa di "istigazione alla rivolta" appellandosi alla libertà di parola. Inoltre, hanno definito il voto del Senato sull'impeachment "incostituzionale" e privo di valore nei confronti di un ex presidente.

Alla richiesta di avere una testimonianza di Donald Trump la prossima settimana, è arrivata, dopo poco, la risposta di uno dei due legali di Donald Trump, Bruce Castor: il Tycoon non farà alcuna testimonianza. Posizione confermata da Jason Miller, adviser dell'ex Presidente che "non si presenterà ad un processo incostituzionale".

La parola-chiave è incostituzionale. Come faranno Castor e Schoen, quindi, a trovare la giusta definizione per poter far assolvere l'ex Presidente? Sarà sicuramente una sfida molto importante da affrontare, anche perché il team per la difesa di Trump si è formato soltanto pochi giorni fa.

Il processo inizia il 9 febbraio e durerà circa una settimana: solo tra alcuni giorni sapremo se Donald Trump supererà - o meno - il suo secondo impeachment.