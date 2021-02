Zaki, udienza su custodia cautelare: atteso l’esito

Si è svolta oggi l’ennesima udienza sul caso dello studente egiziano dell'Università di Bologna arrestato quasi un anno fa per alcuni post su Facebook. È accusato di diffusione di notizie false, incitamento alla protesta e istigazione alla violenza e ai crimini terroristici

La Farnesina, "attraverso la sua Ambasciata al Cairo, ha continuato negli ultimi giorni a sensibilizzare le Autorità locali sul caso" dello studente egiziano dell'Università di Bologna, Patrick Zaki, "al fine di favorire la pronta scarcerazione del giovane studente". È quanto si legge in una nota del ministero degli Esteri, nel giorno dell'udienza sull'eventuale rinnovo della custodia cautelare in carcere di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna arrestato quasi un anno fa per alcuni post su Facebook. È accusato di diffusione di notizie false, incitamento alla protesta e istigazione alla violenza e ai crimini terroristici.