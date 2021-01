Cina, sono 10 i minatori morti nella miniera dello Shandong

Le autorità confermano il rinvenimento dei corpi. Alla lista, dopo gli 11 estratti vivi, manca ancora un disperso. "Non ci fermeremo finché lo avremo trovato", ha annunciato il sindaco di Yantai

Si cerca l'ultimo disperso

approfondimento

Cina, almeno 15 giorni per raggiungere minatori intrappolati. FOTO

I soccorritori stanno cercando ancora un minatore disperso dei 22 rimasti intrappolati dopo l'incidente avvenuto il 10 gennaio scorso. "Finché il minatore mancante non verrà trovato, il lavoro di ricerca non si fermera'", ha dichiarato in conferenza stampa Chen Fei, sindaco della città di Yantai, nei pressi della quale si trova la miniera.