Covid, Casa Bianca conferma: stop a viaggi Europa-Usa

Continuano a salire, in tutto il mondo, i numeri legati alla pandemia da Covid-19: sono oltre 99 milioni i contagi a livello globale, secondo i dati della Johns Hopkins University, e oltre 2 milioni le vittime. Gli Usa rimangono il primo Paese al mondo per casi e per decessi. La Casa Bianca ha confermato: il presidente americano Joe Biden ha deciso di imporre nuovamente il divieto di entrare negli Stati Uniti alla maggior parte dei cittadini non statunitensi provenienti da Regno Unito, Brasile, Irlanda e gran parte dell'Europa (i 26 Paesi dell'area Schengen). Ed estenderà questo divieto anche a chi arriva dal Sudafrica, dopo le segnalazioni delle nuove varianti negli Usa. Intanto in Messico è risultato positivo il presidente Lopez Obrador. Il contagio corre anche in Francia e nel Regno Unito (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - I NUMERI IN ITALIA).

Negli Usa il bando anti-Covid, con il divieto sui viaggi, era stato introdotto da Donald Trump che prima di lasciare la Casa Bianca aveva deciso però di revocarlo. La decisone di Biden di tornare sullo stop ai viaggi si inserisce nel piano della nuova amministrazione democratica Usa per combattere l'epidemia che sta dilagando nel Paese più colpito al mondo. La prossima settimana altre restrizioni ai viaggi entreranno in vigore, tra le quali l'obbligo di indossare la mascherina su aerei, traghetti, treni, autobus, taxi e metro.

Intanto il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador ha reso noto di aver contratto il Covid-19, manifestando "sintomi lievi" della malattia. Via Twitter, il capo dello Stato messicano ha aggiunto di essersi già sottoposto a trattamento medico. "Come sempre - ha sottolineato - sono ottimista e andremo tutti avanti". Il presidente ha poi reso noto che nonostante la situazione e la quarantena a cui è sottoposto, continuerà a seguire gli affari pubblici dal Palazzo presidenziale. E ha confermato anche la telefonata in agenda domani (oggi in Italia) con il collega russo Vladimir Putin riguardante la possibilità di ricevere un quantitativo di vaccino Sputnik V. Proprio con lo Sputnik V è stata vaccinata l'ex presidente ed attuale vicepresidente dell'Argentina, Cristina Kirchner, secondo quanto riferisce il canale di notizie Tn. Confermando via Twitter l'evento, la Kirchner ha sottolineato: "In questo modo non solo mi prendo cura di me stessa, ma anche degli altri". Intanto, ha superato quota 2 milioni il numero dei contagi da Covid-19 registrati ufficialmente in Colombia dall'inizio della pandemia, di cui 1,8 guariti, secondo i dati dell'università americana Johns Hopkins.