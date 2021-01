Covid mondo, in Usa vaccinato il 5,2% della popolazione

A livello globale si contano più di 2 milioni e 120mila vittime e i contagi superano i 98 milioni e 747mila. Calano le terapie intensive in Francia, mentre in Portogallo si è registrato un aumento record di casi e morti alla vigilia delle elezioni presidenziali. In Nuova Zelanda rilevato il primo caso di trasmissione comunitaria da oltre due mesi. Proteste in Brasile contro il presidente Bolsonaro. In Giappone ritardi sulla campagna vaccinale Condividi:

Secondo i dati della Johns Hopkins University aggiornati alla mattinata del 24 gennaio, sono più di 2 milioni e 120mila le vittime del Covid-19 nel mondo, mentre i contagi superano i 98 milioni e 747mila (AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Negli Stati Uniti salgono a 17,4 milioni le persone che hanno ricevuto la prima dose del vaccino, pari al 15,2% della popolazione considerata prioritaria e al 5,2% della popolazione totale. In Tirolo, in Austria, sono stati rilevati per la prima volta 5 casi della variante sudafricana, mentre in Nuova Zelanda è stato registrato il primo caso di trasmissione comunitaria da oltre due mesi. In Brasile proteste contro il presidente Jair Bolsonaro per la gestione della pandemia.

In Austria 5 casi del ceppo sudafricano tra addetti funivie

In Tirolo (Austria) sono stati registrati per la prima volta 5 casi della variante sudafricana del Covid-19. A confermare la presenza del ceppo è l'agenzia nazionale della salute Ages. Il focolaio è stato individuato a Hochfuegen nella Zillertal e interesserebbe dipendenti degli impianti di risalita. Altri 21 casi sospetti di variante britannica sarebbero stati individuati nelle comunità di Fuegen, Fuegenberg, Uderns, Hippach e Mayrhofen. Germania: 12.257 casi e 349 decessi in 24 ore La Germania ha registrato 12.257 casi di contagio da Coivid-19 e 349 decessi in 24 ore. Lo riportano i dati dell'ultimo bollettino dell'Istituto Robert Koch, che aggiorna così a 2.134.936 i casi e a 51.870 le vittime dall'inizio della pandemia.



In Francia aumentano i casi ma calano le terapie intensive

In Francia in 24 ore sono stati registrati 23.924 casi di coronavirus, in aumento rispetto al giorno precedente (23.292) e a sette giorni fa (21.406). Al contrario, il numero di pazienti in terapia intensiva è sceso di 16 unità a 2.896: è la prima volta in due settimane dopo che da metà gennaio è cresciuto quotidianamente con una media di 20 nuovi pazienti al giorno. Impennata di casi e morti alla vigilia del voto in Portogallo In Portogallo, alla vigilia delle elezioni presidenziali, si è registrato un aumento record di casi e morti per coronavirus. In 24 ore 274 persone sono decedute e in 15.333 sono risultati positivi, mai così tanti dall'inizio della pandemia.



In Nuova Zelanda primo caso di trasmissione comunitaria da mesi

La Nuova Zelanda ha registrato, a Nord di Auckland, il primo caso di trasmissione comunitaria del coronavirus da oltre due mesi, facendo scattare con urgenza i protocolli di contact-tracing. Si tratta di una donna di 56 anni, tornata di recente dall'Europa, che è risultata positiva con sintomi 10 giorni dopo aver terminato la quarantena obbligatoria di due settimane. I piani di tracciamento sono subito scattati nel momento in cui si è saputo che la donna e suo marito hanno viaggiato per giorni nella regione di Northland quando lei era già potenzialmente contagiosa. Le autorità sanitarie hanno fatto sapere che per ora è troppo presto per decidere se è necessario un lockdown nella zona.



In Brasile proteste contro Bolsonaro

Sabato, con carovane di veicoli e persino biciclette in almeno 50 città, i movimenti sociali e sindacali del Brasile hanno chiesto che il presidente Jair Bolsonaro sia sottoposto a impeachment per la sua gestione disastrosa della pandemia. La popolarità del leader brasiliano sta calando man mano che si aggrava la situazione sanitaria: il tasso di disapprovazione del governo è aumentato di 8 punti percentuali da dicembre ed è arrivato al 40%, secondo un'inchiesta realizzata dall'istituto Datafolha; anche l'indice di approvazione è sceso, dal 37% a dicembre al 31% attuale. La sfilata di auto che suonavano il clacson per richiamare l'attenzione e portavano bandiere e cartelli con messaggi contro Bolsonaro e a favore di misure efficaci contro la pandemia si sono moltiplicate nelle capitali regionali, ma anche nei centri minori. I manifestanti chiedevano che il Congresso esamini qualcuna delle 57 richieste di apertura di processo politico destituente contro Bolsonaro, richieste che sono state presentate alla Camera dei deputati e mettono alla berlina il capo dello Stato principalmente per il suo negazionismo. Le manifestazioni sono state convocate sul web dai partiti della sinistra, le centrali sindacali e le potenti coalizioni Frente Brasil Popular e Pueblo Sin Miedo, che riuniscono enormi organizzazioni sociali come il Movimiento de los Sin Tierra e la Unio'n Nacional de los Estudiantes.