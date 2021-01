Russia, attese manifestazioni per Navalny. Mosca minaccia repressione

Nel Paese cresce l’attesa per vedere quanta gente scenderà in piazza per appoggiare l’oppositore, rimesso in cella appena tornato in patria, e per capire se - oltre a Mosca e San Pietroburgo - al suo appello risponderanno anche altre città. Le autorità hanno minacciato di reprimere le proteste – definite dal Cremlino “inammissibili” - con la forza e hanno fermato tutti i colonnelli di Navalny. “Vedremo come funziona da sola la base”, ha commentato un coordinatore della rete regionale del Fondo Anti-Corruzione Condividi:

Oggi in Russia è il giorno delle manifestazioni in appoggio all’oppositore Alexey Navalny, rimesso in cella non appena è tornato in patria dopo l'avvelenamento (FOTO). Manifestazioni che le autorità hanno minacciato di reprimere con la forza. Per questo, c’è attesa per vedere se la gente di Navalny risponderà al suo appello e scenderà in piazza rischiando manganellate e pene severe. E se, eventualmente, a rispondere saranno come sempre Mosca e San Pietroburgo oppure se ci saranno proteste anche nella Russia profonda. Il Cremlino, comunque, per non rischiare si prepara a rispondere alla piazza e le autorità sono entrate in modalità “massima repressione”.

Le manifestazioni senza i coordinatori leggi anche Navalny accusa Putin: ha una villa da un miliardo sul Mar Nero Le manifestazioni sono state pianificate dal movimento fondato da Navalny in quasi tutte le principali città e cittadine russe. Nelle scorse ore quasi tutti i colonnelli di Navalny sono stati raggiunti dalla polizia e fermati con l'accusa di voler organizzare proteste non autorizzate e quindi illegali. In cella è finita anche la portavoce Kira Yarmish: per tre giorni, in modo da farle saltare le manifestazioni. “Dato che i nostri coordinatori saranno al 99% in prigione, domani vedremo come funziona da sola la base”, ha commentato Leonid Volkov, coordinatore della rete regionale del Fondo Anti-Corruzione. “Vedremo sicuramente nuovi leader e questo ci darà dei nuovi volti interessanti”, ha aggiunto. Poi ha avvertito: “Non reagite alle provocazioni della polizia, siate pacifici”.

La risposta delle autorità Le forze dell'ordine di Mosca hanno già detto che le proteste verranno considerate come “una minaccia all'ordine pubblico” e saranno “immediatamente represse”. Il Cremlino ha ribadito per l'ennesima volta che sono “inammissibili” e la Procura generale ha avvertito che chi vi prende parte potrà essere perseguito penalmente per “disordini di massa”. Il Comitato Investigativo, inoltre, ha già aperto un procedimento penale per aver lanciato l'appello a scendere in piazza. Il tutto con l'aggravante del coinvolgimento di minori. Tra chi risponderà alla chiamata di Navalny, infatti, sembra ci saranno tantissimi giovanissimi, almeno stando al tam tam che si rincorre sul web. I video pubblicati su TikTok con l'hashtag #FreeNavalny hanno raccolto più di 200 milioni di visualizzazioni. Tanto che l'autorità per le Telecomunicazioni, il Roskomnadzor, ha scelto d'invocare i nuovi poteri censori da poco varati intimando ai maggiori social - tra cui TikTok, Instagram e YouTube - di rimuovere i contenuti bollati come illegali. Ottenendo quanto chiesto, con varie percentuali di cancellazione.