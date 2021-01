Navalny, arrestati altri due suoi collaboratori

In Russia nuovi arresti fra i collaboratori del leader dell'opposizione, Alexei Navalny, arrestato il 17 gennaio non appena ha rimesso piede in Russia dopo l'avvelenamento, e alla vigilia delle manifestazioni per il suo rilascio: sono stati fermati a Mosca la sua portavoce, Kira Yarmish, e Gheorghi Alburov, e uno dei responsabili delle inchieste della sua Fondazione anticorruzione. Ci sono stati fermi anche in altre zone della Russia: tra i fermati risultano infatti Anastasia Panchenko, coordinatrice degli attivisti di Navalny nella regione di Krasnodar, e un volontario dell'oppositore a Kaliningrad. Ieri era toccato alla legale e un alto dirigente della Fondazione, a cui è stato ordinato di lasciare il Paese e di non tornare per 3 anni. Mosca intanto ritiene inammissibili le proteste contro l'arresto di Navalny, ha fatto sapere il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov: "La posizione può essere una sola: in favore della necessità incondizionata del rispetto della legge, dell'inammissibilità dell'organizzazione di azioni illegittime e soprattutto di inviti a farvi partecipare giovani, bambini e così via". E la polizia di Mosca avverte: "Reprimeremo manifestazioni non autorizzate".