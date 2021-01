Carnevale di Rio de Janeiro cancellato a causa del Covid

"Non ho mai nascosto la mia passione per il carnevale e conosco l'importanza economica di questo evento culturale per la nostra città – ha scritto Paes su Twitter -. Tuttavia mi sembra insensato, in questo periodo, immaginare che potremo organizzare il carnevale a luglio". Un’ipotesi inizialmente ventilata, che aveva riacceso le speranze delle scuole di samba. "Nel 2022 potremo (tutti debitamente vaccinati) celebrare la vita e la nostra cultura con tutta l'intensità che merita", ha aggiunto Paes, annunciando aiuti economici per i cittadini che saranno danneggiati dalla cancellazione dell’evento, che ogni anno attira milioni di persone. Nonostante la delusione, la maggior parte delle persone coinvolte ha appoggiato la decisione del sindaco.

I casi di Coronavirus in Brasile

Il Brasile è il secondo Paese al mondo dopo gli Usa in termini assoluti per mortalità da Covid-19. Ha registrato ieri 1.335 vittime, che fanno salire il bilancio totale a oltre 214mila. Quasi decuplicati i decessi in Amazzonia rispetto a dicembre: sono passati da 12 a 118 in media al giorno. I nuovi contagi in Brasile sono stati quasi 60mila in 24 ore, per un totale che sfiora gli 8,7 milioni dall’inizio della pandemia. Solo nello Stato di Rio de Janeiro muoiono 139 persone ogni giorno. In città, al momento, sono state vaccinate 32mila persone.