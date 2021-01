Covid, in Usa i morti superano quelli della Seconda Guerra mondiale

Secondo la Johns Hopkins University, il numero dei decessi per Covid negli Stati Uniti è pari a 406mila ed ha superato i 405.399 morti statunitensi fra militari e civili nel conflitto mondiale. Intanto continuano a preoccupare le situazioni in Brasile e nel Regno Unito. La “variante inglese" si è già diffusa in almeno 60 Paesi e in Uk ha provocato oltre 1.800 decessi in 24 ore Condividi:

Il numero dei decessi per Covid negli Stati Uniti è pari a oltre 406mila ed ha superato i 405.399 morti americani fra militari e civili nella Seconda Guerra Mondiale (cifra ufficiale del Dipartimento per i reduci). Già a fine aprile era stato superato il numero dei militari uccisi durante la guerra in Vietnam. Gli Usa hanno registrato 4.261 decessi in 24 ore (CORONAVIRUS: LO SPECIALE - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). Nel Paese più colpito al mondo in termini assoluti, secondo i dati raccolti dalla Johns Hopkins University, i contagi complessivi sono arrivati a più di 24 milioni e 434mila. La situazione negli Usa Lo Stato di New York rimane il più colpito dalla pandemia con 41.587 morti, seguito da California (34.579), Texas (33.491), Florida (24.578) e New Jersey (20.664). Altri Stati con un elevato numero di vittime sono Illinois (20.285), Pennsylvania (19.811), Michigan (14.770), Massachusetts (13.829) o Georgia (12.778). In termini di contagi, la California ne conta 3.063.216, seguita dal Texas con 2.184.148, la terza è la Florida con 1.601.011, New York è quarta con 1.279.811, segue l'Illinois con 1.081.354.

La situazione in Brasile approfondimento Coronavirus, dal primo caso alla pandemia globale: le tappe. FOTO Il Brasile ha registrato 1.340 morti di Covid-19 e 64.385 contagi nelle ultime 24 ore. Lo rivela il ministero della Salute, precisando che si tratta della seconda cifra più alta di vittime del 2021 dopo i 1.524 morti dello scorso 7 gennaio. Il bilancio totale sale a 212.831 vittime e 8.638.249 contagi dall'inizio della pandemia. Come si legge sulla stampa brasiliana, il ministro degli Esteri non ha dato informazioni sui tempi dell'arrivo di nuove dosi di vaccino da India e Cina, aumentando la preoccupazione nel Paese il cui piano di vaccinazione stenta a decollare. Il governo dello stato brasiliano di San Paolo pensa a nuove restrizioni. Il governatore Joao Doria ha annunciato di avere allo studio nuove misure per limitare ulteriormente la circolazione delle persone e per rallentare i contagi. Lo stato di San Paolo, il più popoloso e industrializzato del Brasile, è il più colpito dalla pandemia di Covid-19, che ha già causato oltre 50 mila morti. Media: da Amazzonia versione più letale per giovani

Sempre dal Brasile arriva l'allarme per una nuova variante del virus, dalle prime evidenze molto pericolosa perché più rapida nella diffusione, più grave nei sintomi e più letale per i giovani. Lo scrive, dopo avere intervistato medici in prima linea, la testata brasiliana The Rio Times, nella sua newsletter quotidiana. La nuova versione del coronavirus sarebbe partita dall'Amazzonia occidentale e può contagiare anche chi è già stato infettato dalla prima versione del virus.