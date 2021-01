Nel 2020 in Italia circa 30mila morti in più non attribuiti al Covid

2020, 26mila decessi in più: le ipotesi





Dai numeri diffusi dall'Istituto nazionale di statistica, escludendo i decessi Covid, emerge che lo scorso anno nei 10 mesi decisivi della pandemia ci sono stati circa 26mila decessi in più rispetto alla normalità del passato. Sono anche queste vittime Covid, che però non hanno avuto una diagnosi, o è in quei mesi è calata l'"attenzione" dei sistemi sanitari nei confronti delle altre patologie?

Come riportato in un articolo, pubblicato sul Corriere della Sera in data odierna, 20 gennaio 2021, "i numeri, da soli, non permettono di rispondere a queste domande essenziali su ciò che è successo realmente l’anno scorso".

L'Istat, tuttavia, nel documento precisa che "il rapporto tra i decessi segnalati alla Sorveglianza Integrata fino al 20 dicembre 2020 e l’eccesso di mortalità del periodo febbraio-novembre (69%) non dà conto dell’effettivo contributo del Covid-19" e segnala, inoltre, il fatto che la definizione di un decesso Covid-19 richiede la positività di tampone molecolare. "Questo può aver comportato una sottostima dei decessi Covid-19, in particolare nella prima ondata epidemica in cui la capacità diagnostica era ridotta".



Mortalità: differenze territoriali



Secondo il Corriere della Sera, scomporre i decessi registrati su base territoriale, rispetto agli scorsi anni, può aiutare a "farsi un'idea" della situazione. "Ci sono province in cui i decessi non sono mai aumentati (Cagliari, Caltanissetta, Rieti) o lo hanno fatto pochissimo (Agrigento, Messina, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Matera, Chieti, Salerno, Benevento, Viterbo, Siena). Ce ne sono altre invece dove il numero dei decessi è quasi raddoppiato o comunque è esploso: più 86% a Bergamo, più 76% a Cremona, più 62% a Lodi, più 57% a Brescia, più 41% a Milano", riporta il quotidiano, precisando che conoscere i dati precisi sui decessi con coronavirus registrati su base provinciale aiuterebbe a comprendere quanti decessi in queste ventuno aree si spiegano ufficialmente con il contagio: "Una quota bassa di casi di Covid sul totale dei morti in eccesso può voler dire che molti morti per il virus non hanno avuto un tampone, oppure che i malati di patologie diverse non sono stati più curati (e salvati) come prima".