Argentina, terremoto di magnitudo 6.4 nel nordovest del Paese

Un terremoto di magnitudo 6.4 ha scosso nella notte il nordovest dell'Argentina. L'epicentro è stato individuato a Pocito, nella provincia di San Juan, a circa 800 chilometri dal confine con il Cile, mille da Buenos Aires. Lo riporta l'U.S. Geological Survey (Usgs). La scossa è stata seguita da almeno altre 4 di forte entità. Non si ha al momento notizia di feriti ma il movimento tellurico si è ripetuto a intermittenza per oltre un'ora, terrorizzando i residenti di una vasta area del Paese intorno alla mezzanotte ora locale. Secondo il Clarin, ci sono alcuni danni materiali nelle zone maggiormente colpite dal fenomeno, anche se non particolarmente gravi: si segnalano crepe negli edifici, nei marciapiedi e nelle strade pubbliche e la caduta di pali.