Egitto, per Patrick Zaki altri 15 giorni di reclusione

Patrick Zaki dovrà affrontare altri 15 giorni di reclusione. E’ questo il verdetto dell'udienza che si è svolta domenica sul rinnovo della custodia cautelare per il ricercatore dell'università d Bologna, in carcere in Egitto da quasi un anno con l'accusa di propaganda sovversiva su internet. Non nascondono delusione gli avvocati del 29enne egiziano. Sentita telefonicamente dall'ANSA, una sua legale, Hoda Nasrallah, ha spiegato che questo nuovo prolungamento non ha nessun significato che possa far sperare in una scarcerazione, pur essendo di 15 giorni e non di 45 come presuppone la fase giudiziaria in cui si trova il ragazzo.