Usa, Pence Commander-in-Chief per poci giorni ma senza delega di Trump

Donald Trump non sarà all’insediamento di Joe Biden il 20 gennaio. Comunicata dal presidente stesso via Twitter prima che la sua pagina venisse bloccata, la decisione non ha destato particolare sgomento. Il passaggio di poteri al successore non è mai avvenuto, come del resto Trump non ha mai ammesso la sconfitta alle elezioni di novembre. Anzi, fino a pochi giorni fa ha sempre dichiarato di essere stato derubato del risultato. Questa, però, è storia oramai nota. Quello che sta emergendo in queste ore è che Trump abbia smesso di svolgere i compiti da Commander-in-Chief. E la delega (mai formalizzata) di tutti i poteri sia stata data al suo vice, Mike Pence.

Le congratulazioni di Pence ad Harris e la rottura con Trump leggi anche Donald Trump prova a "rovinare" l’insediamento di Joe Biden Tra i primi compiti svolti dal repubblicano dell’Indiana - che subito si è messo al lavoro - ne spicca uno, che si scontra con il comportamento tenuto da Trump: Pence ha chiamato Kamala Harris per congratularsi e garantirle assistenza prima dell'insediamento e soprattutto in vista del suo nuovo ruolo da Madam Vice President. Questo gesto non ha fatto altro che rafforzare una rottura già significativa tra i due repubblicani: Mike Pence da tempo non sostiene più la tesi del Tycoon relativa al “furto” delle elezioni di novembre. Ha anche annunciato che parteciperà all’insediamento dell’esecutivo Biden-Harris. E, come se non bastasse, è stato proprio Pence a dispiegare per la città di Washington la Guardia Nazionale il 6 gennaio, giorno dell’assalto al Congresso: un gesto che ha disegnato uno spartiacque tra i due.