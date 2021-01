Germania, Armin Laschet eletto nuovo presidente della Cdu

Riuniti oggi in congresso, in piena pandemia, per scegliere il nuovo leader, i cristiano-democratici hanno eletto il governatore del Nord-Reno Vestfalia, che guiderà il partito nel "dopo Merkel": la scelta del candidato alla cancelleria verrà presa in primavera

E’ stato il ballottaggio a decretare la vittoria di Armin Laschet nuovo presidente della Cdu. Riuniti oggi in congresso, in piena pandemia, per scegliere il nuovo leader, i cristiano-democratici hanno fatto la loro scelta su chi li guiderà nel dopo Merkel. Il neo presidente ha superato Friedrich Merz 521 voti a 466. Il terzo nella corsa era Norbert Roettgen, fermato dal risultato espresso a suo favore da 224 delegati sui 1.001 presenti, voti non sufficienti per la sfida finale. Laschet, governatore del Nord-Reno Vestfalia, va a sostituire Annegret Kramp-Karrenbauer, dimissionaria da quasi un anno. La scelta del candidato alla cancelleria verrà presa in primavera. Il congresso della CDU, che si sarebbe dovuto svolgere nell’aprile del 2020, era stato posticipato prima a dicembre 2020 per poi slittare a questo fine settimana a causa dell’emergenza sanitaria.