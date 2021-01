Brexit, agenti olandesi confiscano panini a chi arriva dal Regno Unito

Dopo la Brexit vietata l'importazione in Ue di cibi che contengono carne o latticini

approfondimento

"È la Brexit, signore... mi dispiace", si sente dire da uno degli agenti all'autista polacco mentre quello chiedeva di poter tenere almeno il pane. "No, tutto sarà confiscato", è la risposta implacabile. A dicembre era stato lo stesso governo britannico a indicare panini al prosciutto e formaggio come esempi di cibo che non sarebbe più stato possibile portare nell'Ue dopo la Brexit. Le nuove regole, in vigore dal 1 gennaio, vietano l'importazione sul territorio comunitario di cibo che contiene carne o latticini, anche se solo per uso personale.