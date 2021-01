Harris: "Pressioni Trump in Georgia sfrontato abuso di potere"

"E' un insolente, sfrontato abuso di potere da parte del presidente degli Stati Uniti": così la vice presidente eletta Kamala Harris ha commentato le pressioni e le minacce di Donald Trump verso il segretario di stato della Georgia allo scopo di ribaltare la vittoria di Joe Biden. La Harris è in Georgia per sostenere i candidati dem nei due ballottaggi al Senato del 5 gennaio.

La telefonata

approfondimento

Usa 2020, 11 senatori repubblicani chiederanno ribaltamento del voto

Il Washington Post smaschera Donald Trump che ha chiesto al segretario di Stato della Georgia, il repubblicano Brad Raffensperger, di "trovare" abbastanza voti per ribaltare la vittoria di Joe Biden alle elezioni americane del 2020. A sostenerlo è il Washington Post che ha ottenuto la registrazione della lunga telefonata, durata circa un'ora, sabato, nella quale il tycoon alterna rimproveri, lusinghe, preghiere e minacce di vaghe conseguenze contro Raffensperger, avvertendolo che si sta prendendo "un grande rischio" (LO SPECIALE ELEZIONI USA 2020).

Richieste respinte

Raffensperger e il suo avvocato hanno però respinto le richieste, spiegando al presidente che si basa su false teorie cospirative e che la vittoria del presidente eletto Joe Biden in Georgia per 11.779 voti è giusta e accurata. Ma Trump ha contrattaccato. "I cittadini della Georgia sono arrabbiati, i cittadini del Paese sono arrabbiati", ha detto. "Non c'è niente di sbagliato nel dire che avete ricalcolato", ha aggiunto. "Signor presidente, i dati che lei ha sono sbagliati", gli ha quindi risposto Raffensperger".