Usa, sparatoria in una chiesa del Texas: un morto e almeno un ferito

Il governatore dello Stato americano, Greg Abbott, ha confermato in una nota che l'episodio è avvenuto in una chiesa metodista di Starrville. E ha fatto sapere che un sospetto è stato arrestato. Secondo la polizia, citata dai media americani, al momento della sparatoria non erano in corso funzioni religiose

Una persona è morta, e almeno un'altra è stata ferita, in una sparatoria avvenuta in una chiesa metodista a Starrville, in Texas, nella zona di Winona. A comunicarlo è stato il governatore del Texas, Greg Abbott, in una nota. Un sospetto è stato arrestato e, come scrive anche la Cnn, si trova ora in custodia.