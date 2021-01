Papa: “Addolora vedere c'è chi pensa alle vacanze mentre si soffre"

Il Pontefice ha anche rinnovato gli auguri per l'anno appena iniziato: “Non sappiamo che cosa ci riserverà il 2021 ma ciò che ognuno di noi e tutti insieme possiamo fare è di impegnarci un po' di più a prenderci cura gli uni degli altri e del creato, la nostra casa comune" Condividi:

Durante l’Angelus Papa Francesco si è detto "addolorato" nel vedere che in momento di grande difficoltà a causa della pandemia c'è chi pensa solo al proprio benessere e alle vacanze, mentre molte altre sono in grave sofferenza. "Ho letto sui giornali una cosa che mi ha rattristato abbastanza: in un paese, non ricordo quale, per fuggire dal lockdown e fare le vacanze bene, sono usciti quel pomeriggio più di quaranta aerei. Ma quella gente, che è gente buona, non ha pensato a coloro che rimanevano a casa? Ai problemi economici di tanta gente che il lockdown ha buttato a terra? Agli ammalati? Soltanto fare le vacanze, fare il proprio piacere. Questo mi ha addolorato tanto".

"Dobbiamo prenderci cura degli altri" approfondimento Papa Francesco: "Sarà buon anno se ci prenderemo cura degli altri" "Come cristiani rifuggiamo dalla mentalità fatalistica o magica. Sappiamo che le cose andranno meglio nella misura in cui, con l'aiuto di Dio, lavoreremo insieme per il bene comune mettendo al centro i più deboli, gli svantaggiati”. Con questo invito il Papa ha poi rinnovato gli auguri per l'anno appena iniziato: “Non sappiamo che cosa ci riserverà il 2021 ma ciò che ognuno di noi e tutti insieme possiamo fare è di impegnarci un po' di più a prenderci cura gli uni degli altri e del creato, la nostra casa comune".