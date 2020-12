7/15 ©Fotogramma

Per far fronte all’emergenza, che è anche abitativa con la crisi economica legata alla pandemia, lo Stato di New York ha approvato una norma che vieta gli sfratti per almeno altri 60 giorni, anche per chi è indietro con il pagamento dell'affitto. La norma attualmente in vigore è infatti in scadenza alla fine del 2020: con la nuova misura si coprono quindi i primi due mesi del 2021