Belgio, ciclista butta a terra una bambina durante allenamento

Un video, diventato virale sui siti dei quotidiani belgi , mostra in pochi secondi un ciclista che il giorno di Natale, nella città di Jalhays, quasi investe una bambina a passeggio con la mamma su un sentiero, colpendola con il ginocchio e poi se ne va, senza curarsi apparentemente della piccola caduta a terra. Le immagini circolate sul web hanno portato prima all'identificazione dell'uomo, poi all'apertura delle indagini che potrebbero portarlo in carcere per aggressione e percosse. Intanto, quando il ciclista si è presentato alla stazione di polizia locale è stato detenuto per una notte.

La versione del ciclista e gli attacchi social

Secondo l'avvocato del ciclista, un sessantunenne di cui non sono state rese note le generalità, l'uomo avrebbe "inavvertitamente colpito la bambina mentre cercava di non perdere l’equilibrio dopo un passaggio a lato della strada", si legge in un comunicato. Inoltre, chiarisce il legale, il video sarebbe una prova a favore del suo assistito perché "chiunque usa la bici comprenderà che quel movimento è stato del tutto usuale in una situazione del genere". Intanto l'uomo è stato bersagliato da diversi attacchi sui social per il gesto e la procura sta procedendo nei suoi confronti per aggressione e percosse, reati per cui, in Belgio, è prevista la galera.