Reporter senza Frontiere: sono 50 i giornalisti uccisi nel 2020

Sono cinquanta i giornalisti uccisi nel 2020 a livello mondiale: lo ha reso noto Reporter senza Frontiere sottolineando che la maggioranza di loro - quasi sette su dieci - sono morti lontani da zone di guerra. Si tratta di un bilancio "stabile" rispetto ai 53 giornalisti uccisi l'anno scorso, ha sottolineato l'organizzazione.

I giornalisti uccisi in tutto il mondo

Secondo Reporter senza Frontiere i giornalisti che quest'anno hanno perso la vita in Paesi non in guerra sono stati 34, pari al 68% del totale. La percentuale di giornalisti uccisi nelle zone di guerra, intanto, continua a diminuire: dal 58% nel 2016 al 32% quest'anno. Si tratta di Paesi come la Siria e lo Yemen oppure di "aree afflitte da conflitti di bassa e media intensità", come l'Afghanistan e l'Iraq.