Esplosione Nashville, identificato il responsabile grazie al dna

Il responsabile dell' esplosione di Nashville , avvenuta la mattina di Natale, è stato identificato in Anthony Quinn Warner, un uomo di 63 anni di Antioch, Tennessee, morto nella deflagrazione di un veicolo. I resti umani trovati sul luogo dell'esplosione, come emerso dall'esame del dna, sono i suoi. L'Fbi indaga ancora sul movente del gesto dell’uomo. Gli investigatori hanno affermato: “Possiamo dire che è lui l’uomo che crediamo sia responsabile di questo orribile crimine”.

La dinamica dell’esplosione

Il giorno di Natale a Nashville un veicolo simile a un camper è esploso in pieno centro, in Second Avenue, meta turistica e sempre affollata. Le autorità hanno definito l’episodio "un atto deliberato” e si sono concentrate sulla pista dell’attacco suicida. Il bilancio è stato di tre feriti, oltre l’attentatore morto nell’esplosione e di cui sono stati trovati i resti. L'allarme era scattato nelle prime ore del mattino, quando dal mezzo parcheggiato in strada si è alzata una voce registrata che avvertiva della presenza di una bomba: "Evacuate ora. Questo veicolo ha una bomba ed esploderà". Poco dopo la voce ha iniziato il conto alla rovescia di 15 minuti prima della detonazione. Giunta sul posto la polizia ha notato il veicolo sospetto parcheggiato e, bussando di porta in porta, ha invitato tutti i residenti a evacuare. Intorno alle 6.30 del mattino c'è stata l'esplosione che ha mandato in frantumi vetri e vetrine, danneggiando una quarantina di negozi.