Covid, il Giappone chiude le frontiere agli stranieri

Continuano a salire le infezioni di Covid a Tokyo, mentre si fanno preoccupanti gli ultimi sviluppi sulla variante inglese del virus intercettata ieri per la prima volta in Giappone, e che ha fatto segnare altri due casi. Anche per questo il governo ha deciso di vietare fino a fine gennaio l'ingresso nel Paese agli stranieri a partire da lunedì per contrastare la diffusione del Covid-19 (LEGGI LO SPECIALE - IL LIVEBLOG). Sarà consentito il rientro nel Paese ai cittadini giapponesi e agli stranieri che vivono in Giappone.