Sparatoria a Berlino, quattro feriti

Almeno quattro persone sarebbero rimaste ferite, di cui tre in maniera grave, in una sparatoria davanti a un cancello nel quartiere berlinese di Kreuzberg. Ne danno notizia media locali citando rapporti della polizia di Berlino. Numerosi agenti sono stati dispiegati per cercare le persone coinvolte nel conflitto a fuoco. È stato utilizzato anche un elicottero della polizia. Secondo le forze dell'ordine, non sono ancora note le motivazioni dell'accaduto. Le indagini sono in corso.