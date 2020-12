Doping, Russia squalificata per due anni: niente Giochi 2021 e 2022

Stangata pesante per gli atleti russi. Il Tribunale arbitrale dello sport ha infatti squalificato la Russia fino al 16 dicembre del 2022 per violazioni al codice antidoping . Gli atleti non potranno partecipare alle Olimpiadi di Tokyo del 2021 e ai Giochi invernali di Pechino del 2022 se non a titolo personale e senza bandiera. Una decisione meno pesante di quanto richiesto: la proposta dell'agenzia mondiale antidoping (Wada) era di una squalifica di 4 anni, avanzata il 9 dicembre del 2019.

Per la Russia niente Giochi Olimpici nel 2021 e 2022

Gli esperti scientifici del Tas hanno stabilito all'unanimità che l'agenzia russa anti-doping Rusada non è conforme al codice mondiale anti-doping (Wadc), evidenza emersa dopo lo scandalo dei controlli truccati. Per questo gli atleti russi non potranno partecipare con bandiera e inno ai Giochi 2021 e 2022, oltre ai campionati del mondo sotto l'egida della Wada. L'unica possibilità per gli atleti russi di concorrere è presentarsi come neutri. Secondo la decisione del Tas, per fare in modo che la Rusada venga reintegrata, essa "deve rispettare e osservare integralmente durante il biennio tutte le indicazioni e pagare i contributi previsti".