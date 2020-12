Usa, attacco hacker: violate agenzie federali. Sospetti sulla Russia

I sistemi informatici del dipartimento di Commercio americano, di quello del Tesoro e di altre agenzie federali sono stati violati da un gruppo di hacker quasi certamente russi. I criminali sono riusciti a ottenere anche l’accesso alle mail. La conferma è arrivata dall’amministrazione Trump che non ha fornito ulteriori dettagli. Ma, secondo indiscrezioni di stampa, tra le agenzie colpite c’è anche la NTIA. Che si occupa delle questioni relative a Internet, come ad esempio bloccare l’importazione e l’esportazione delle tecnologia considerate un rischio per la sicurezza nazionale.

Chi c’è dietro l’attacco

approfondimento

Usa 2020, le elezioni nel mirino degli hacker

L’attacco sarebbe iniziato diverso tempo fa e tra i responsabili ci sarebbe un gruppo di hacker, specializzato in attività di spionaggio, chiamato Cozy Bear. Gli stessi che nei mesi scorsi avrebbero provato a rubare informazioni sullo sviluppo del vaccino contro il coronavirus. E gli stessi che, 2015, erano riusciti a “bucare”, come si dice in questi casi, alcuni sistemi di posta elettronica della Casa Bianca e del Dipartimento di Stato. Non a caso, questo cyberattacco viene definito il più grave e sofisticato ai danni degli Stati Uniti negli ultimi cinque anni.