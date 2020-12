Gb, auto contro pedoni a Londra: alcuni feriti gravi

Al momento pare che non si tratti di un episodio di terrorismo. La polizia inglese fa sapere che è in corso un'inchiesta e che non ci sono stati ancora arresti

Un'automobile ha investito alcuni pedoni nel quartiere londinese di Hackney, ferendone alcuni in modo grave. Lo riporta il Daily Mail. I servizi di emergenza sono sul posto. La polizia ha spiegato in una nota che un'auto ha sconfinato sul marciapiede investendo alcuni persone. La popolazione è stata invitata a evitare l'area, ma al momento l'episodio non sta venendo trattato come un possibile caso di terrorismo, aggiungono le forze dell'ordine.