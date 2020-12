Terremoto a Taiwan, scossa di magnitudi 6.2 vicino a Ylan

Una scossa di terremoto con magnitudo 6.2 è stata registrata al largo di Taiwan. Ne dà notizia l'Istituto geologico americano Usgs, precisando che l'epicentro è stato localizzato 26 chilometri ad est della città di Yilan, a una profondità di 74 chilometri. Per il momento non si segnalano danni o feriti, ma la scossa è stata avvertita anche dai cittadini della capitale Taipei, distante appena sessanta chilometri dall’epicentro. Le autorità locali hanno comunicato che i servizi ferroviari e metropolitani della capitale, che conta 2,5 milioni di abitanti, non hanno comunque subito rallentamenti o danni.