Nyt: Stretta Usa su ingressi membri partito comunista cinese

Gli Stati Uniti limitano gli ingressi per i membri del Partito Comunista Cinese. Lo riporta oggi il New York Times, citando il Dipartimento di Stato. Con effetto immediato, i visti dei funzionari e delle loro famiglie sono ridotti alla durata di un mese e sono validi per un solo ingresso. "Per decenni abbiamo consentito al PCC l'accesso libero e senza restrizioni alle istituzioni e alle imprese statunitensi, mentre questi stessi privilegi non sono mai stati estesi liberamente ai cittadini statunitensi in Cina", ha detto un portavoce del Dipartimento di Stato, secondo quanto riporta il Times. Gli Stati Uniti, quindi, hanno emesso nuove regole per limitare i viaggi nel Paese degli oltre novanta milioni di funzionari del Partito Comunista Cinese e i membri delle loro famiglie.

Il New York Times cita persone al corrente della nuova normativa emessa dall'amministrazione guidata da Donald Trump "con effetto immediato", e destinata ad aumentare la tensione già alta tra le due grandi economie mondiali. I funzionari del Pcc e i loro familiari, qualora sia possibile identificarli come tali, potranno rimanere negli Usa per un massimo di trenta giorni con un visto di un solo ingresso. Precedentemente, i funzionari del Pcc potevano ottenere visti di viaggio per gli Usa con una durata massima di dieci anni: la nuova policy adottata da Washington non limiterebbe la possibilità per i membri del Pcc di ottenere altre tipologie di visto.