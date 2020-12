Melania Trump svela gli addobbi natalizi alla Casa Bianca. FOTO

1/16 ©Getty

Melania Trump svela gli addobbi della Casa Bianca. Per il suo ultimo Natale tra le stanze della residenza presidenziale a Washington, la first lady uscente ha abbandonato lo stile minimal degli scorsi anni, puntando su alberi e decorazioni in linea con la tradizione americana

Melania Trump presenta gli addobbi di Natale alla Casa Bianca. VIDEO