Francia, cortei e scontri in tutto il Paese contro legge su sicurezza

Almeno 46mila i manifestanti scesi in piazza nella capitale per la Marcia delle libertà contro il nuovo provvedimento: criticato in particolare l’articolo 24 che vieta di fotografare e filmare poliziotti in azione. Contemporaneamente si sono svolte manifestazioni a Lione, Lille, Nantes, Rennes, Montpellier e almeno una decina di altre città. Diversi i feriti tra i manifestanti, tra cui una donna colpita alla testa

Sono almeno 46mila i manifestanti scesi in piazza a Parigi per la Marcia delle libertà, per protestare contro la nuova legge sulla sicurezza. Lo riferisce il ministero dell’Interno. Contemporaneamente si sono svolte manifestazioni a Lione, Lille, Nantes, Rennes, Montpellier e almeno una decina di altre città in Francia. In piazza della Bastiglia, dove si è concentrata la maggior parte del corteo, la polizia sta cercando di disperdere con i cannoni ad acqua l'ala violenta dei manifestanti. Le Parisien scrive che gli agenti stanno finendo "sopraffatti" dai 'casseurs', che hanno saccheggiato un cantiere aperto nella piazza, dal quale hanno rubato barriere e attrezzi per utilizzarli contro gli agenti. Diversi i feriti tra i manifestanti, tra cui una donna colpita alla testa.

Tensioni e scontri a Parigi

È la protesta contro la legge sulla "sicurezza globale" - e in particolare sull'articolo 24 che vieta di fotografare e filmare agenti in azione - ma anche contro le violenze della polizia negli ultimi giorni. A Parigi e a Lille le forze dell'ordine hanno usato lacrimogeni contro alcuni gruppi di manifestanti che stavano lanciando oggetti contro gli agenti. In piazza della Bastiglia alcune persone hanno dato fuoco a un chiosco e a una caffetteria e stanno impedendo l'accesso alla piazza ai pompieri che dovrebbero spegnere il rogo. In fiamme anche la facciata di una banca. L'atmosfera nella capitale è particolarmente tesa perché alla protesta contro la riforma, che limiterebbe la possibilità di diffondere immagini degli agenti, si aggiunge la contestazione al prefetto di polizia di Parigi, Didier Lallement. Già sotto accusa per lo sgombero di un accampamento di migranti in Place de la Republique, Lallement ha visto crescere la rabbia nei suoi confronti in seguito al pestaggio del produttore di black music Michel Zecler, picchiato da alcuni poliziotti lo scorso fine settimana.

Scontri a Bordeaux e Lione, alcuni feriti

Scontri tra manifestanti e polizia si sono verificati anche a Bordeaux e a Lione, dove migliaia di persone sono scese in piazza. A Bordeaux sono stati incendiati diversi arredi urbani, mentre a Lione è stato segnalato il ferimento di un poliziotto e di alcuni manifestanti. Diverse migliaia di persone hanno manifestato anche a Lille, dove hanno sfilato in diverse centinaia (1.400 secondo la prefettura e 4.000 secondo gli organizzatori): ha manifestato una folla compatta - studenti, liceali, qualche decina di gilet gialli, attivisti di France Insoumise, PCF e movimenti come Attac ed Extinction Rebellion. A Bordeaux si è trattato della più importante manifestazione nella città dalle proteste dei gilet gialli.