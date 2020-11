Francia, poliziotti sospesi per aver aggredito uomo di colore a Parigi

Un filmato lungo 13 minuti e pubblicato online mostra alcuni agenti intenti a colpire con pugni e manganello un produttore musicale di colore, a Parigi. In seguito alla diffusione delle immagini il ministero dell'Interno ha aperto un'indagine e chiesto la sospensione degli uomini in divisa coinvolti. Il tutto mentre il Paese approva una contestata legge "sulla sicurezza globale" che vieterebbe la ripresa in foto o video dei poliziotti

Nei giorni in cui la Francia discute e si divide sulla "legge di sicurezza globale" proposta dal governo a tutela degli agenti di polizia, un video circola online generando rabbia e indignazione: un video in cui si vedono alcuni poliziotti aggredire un uomo di colore. Il ministro dell'Interno, Gerald Darmanin, ha annunciato la sospensione degli uomini in divisa coinvolti nel fatto, avvenuto a Parigi il 21 novembre.

La dinamica dell'aggressione

La vittima dell'aggressione - di cui si conosce solo il nome, Michel - è un produttore musicale e ha raccontato di essere stato fermato a Parigi nei pressi del suo studio nel 17esimo arrondissement. Non indossava la mascherina (obbligatoria anche all'aperto in Francia) e, vedendo una volante della polizia avvicinarsi, ha riferito di aver provato a nascondersi all'interno dello studio per evitare la multa. A quel punto gli agenti lo hanno seguito, aggredendolo fisicamente e con insulti razzisti. Le immagini delle telecamere di sorveglianza, insieme a un filmato girato con il cellulare da alcuni vicini di casa, hanno fatto il giro di internet.

Il video dell'aggressione

I video sono stati pubblicati dal sito francese Loopsider. Nelle immagini si vede chiaramente l'uomo preso a pugni e colpito con il manganello. La dinamica ricostruita suggerisce poi che gli agenti sarebbero usciti dallo studio e avrebbero lanciato del gas lacrimogeno all'interno per fare uscire gli altri occupanti dell'edificio. Messo a conoscenza dell'accaduto, il ministro dell'Interno Darmanin ha ordinato un'indagine e chiesto la sospensione degli agenti coinvolti.

La "legge di sicurezza globale" in Francia

La polizia francese è finita recentemente al centro delle critiche dopo che un giornalista e un senzatetto erano stati aggrediti da alcuni agenti nel corso di una manifestazione non autorizzata in Place de la République a Parigi, il 23 novembre. Il tutto mentre la Camera bassa del Parlamento francese ha approvato - e il Senato dovrà approvare - una legge sulla sicurezza voluta dal presidente Emmanuel Macron per contrastare il terrorismo, legge denominata "di sicurezza globale" che contiene al suo interno un articolo mirato a tutelare gli agenti di polizia vietando riprese video o fotografie che li rendano riconoscibili. Una novità pensata per tutelarli dal diventare oggetto di minacce, che secondo molti rischia di limitare la libertà di stampa e di nascondere eventuali eccessi di violenza da parte degli agenti.