Covid Danimarca, i cadaveri dei visoni abbattuti tornano in superficie

In Danimarca continua a suscitare sgomento la vicenda dei visoni abbattuti. Da qualche giorno parte dei milioni di esemplari uccisi e sepolti in alcune località del Paese stanno riemergendo dal terreno. L'ultima segnalazione arriva da un centro di addestramento militare a Holsterbo adibito a fossa comune ma secondo le autorità nazionali non si tratterebbe di un fenomeno isolato. Infatti le carcasse degli animali, sepolte a circa un metro di profondità, sono state poi coperte da una quantità di terra insufficiente che il rigonfiamento di gas dovuto alla decomposizione ha smosso, lasciandole tornare in superficie.