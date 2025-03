Influenza Aviaria, bambino morto in Cambogia e pecora infetta in Uk

Uk, rilevata aviaria per la prima volta in una pecora

Nel Regno Unito il virus H5N1 dell'influenza aviaria è stato rilevato per la prima volta in una pecora abbattuta di un gregge in una zona agricola dello Yorkshire. Al momento "non è stata rilevato nessun altro caso" nello stesso gregge, secondo il Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra). Il governo ha invitato gli allevatori ad aumentare l'attenzione rispetto a eventuali segnali di potenziali focolai di influenza aviaria. "Sebbene questa sia la prima volta che questo virus è stato segnalato in una pecora, non è la prima volta - hanno ricordato gli esperti dell'Defra ai media inglesi - che l'influenza di origine aviaria è stata rilevata nel bestiame in altri Paesi". Al momento, hanno precisato, "non ci sono prove di un aumento del rischio per gli animali allevati nel Regno Unito".