Austria, da gennaio la località 'Fucking' cambia nome in 'Fugging'

Il Paesino austriaco dallo sfortunato nome 'Fucking', dall'1 gennaio 2021 cambierà nome e probabilmente sarà aggiunta una doppia 'g', che lo renderà 'Fugging'. La decisione è stata presa dal consiglio comunale della frazione del Comune di Tarsdorf nella regione occidentale dell'Alta Austria, a nord di Salisburgo. Nel paesino di Fucking, spesso sbeffeggiato per il suo nome che in inglese significa 'fottere' o 'fottuto', vivono poco più di 100 persone. In passato i cartelli stradali riportanti il nome Fucking, sia quelli ad inizio Paese che cone le indicazioni stradali, oltre ad aver fatto da sfondo per selfie, venivano regolarmente rubati. Al fine di impedire i furti, i cittadini avevano provveduto a bloccare la parte inferiore del cartello con il cemento.