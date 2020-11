Minnesota, uno scoiattolo si ubriaca mangiando pere fermentate. VIDEO

Anche gli scoiattoli nel loro piccolo si ubriacano. Lo testimonia un video registrato in Minnesota, negli Usa , dove si vede l'animaletto decisamente alticcio dopo aver mangiato delle pere fermentate, processo che le ha rese alcoliche. La frutta era destinata a un maiale domestico, ma lo scoiattolo rosso, attirato dal cibo lasciato incustodito, si è avventato sulla ciotola abbuffandosi.

Il video ripreso dai giornali internazionali

Gli effetti collaterali non hanno tardato a farsi vedere e la padrona di casa non ha esitato a girare un video che è diventato virale sui social ed è stato ripreso dalla stampa internazionale. Si vede il roditore, visibilmente intontito, piegarsi di lato mostrando di avere dei seri problemi di equilibrio, uno dei classici effetti collaterali della sbornia. Per addolcire gli effetti dell'ubriacatura allo scoiattolo è stata offerta una razione di mais e semi.