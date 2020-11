Regno Unito, la regina Elisabetta lancia un nuovo gin

Un distillato limited edition prodotto con le piante che crescono a Sandringham, proprietà esclusiva della sovrana. Aromatizzato al mirto e frutti esotici, il Sandringham Celebration Gin, costa 50 sterline per 50 cl e i suoi produttori lo descrivono come “il regalo perfetto per Natale”

Un distillato limited edition prodotto con le piante che crescono a Sandringham, proprietà esclusiva della regina Elisabetta. Si chiama Sandringham Celebration Gin ed è il terzo brand di gin lanciato sul mercato dalla casa reale.

Aromatizzato al mirto e frutti esotici approfondimento Regina Elisabetta, in vendita gin prodotto a Buckingham Palace Prodotto dalla distilleria locale Whatahoot è in vendita online in attesa che riapra il negozio di souvenir della residenza. Al costo di 50 sterline per 50 cl, i produttori lo descrivono come il “perfetto regalo di Natale”. Aromatizzato con foglie di piante di mirto coltivate nella tenuta e frutti esotici di Sharon, noti come cachi cinesi, il gin ha un’etichetta contrassegnata con la corona della tenuta reale.