Covid Cina, allarme focolaio a Shanghai: test di massa all’aeroporto

In Cina la città di Shanghai è sotto osservazione. Nella megalopoli sono stati individuati diversi casi di Covid-19 tra il personale della zona cargo dell'aeroporto internazionale di Pudong e così è partito l'ordine di sottoporre a tampone tutti i lavoratori. Come ha scritto anche il Corriere, 17mila addetti all'area cargo sono stati incanalati verso la zona di controllo, in un parcheggio sotterraneo e circa 200 voli sono stati dirottati