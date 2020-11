Arte, la rivelazione: il Salvator Mundi da 450 mln dollari è un falso

Il celebre dipinto attribuito a Leonardo da Vinci e passato alla storia come il più costoso di tutti i tempi non sarebbe opera del genio toscano. L'originale si troverebbe a Lecco

Clamorosa rivelazione di una studiosa italiana: il dipinto più costoso del mondo sarebbe falso. E l'autentico si troverebbe a Lecco. Il mondo dell’arte è in subbuglio in seguito all’annuncio dell’International Committee Leonardo da Vinci: il Salvator Mundi attribuito a Leonardo da Vinci e venduto nel novembre del 2017 per la somma record di 450 milioni di dollari non sarebbe stato realizzato dal genio toscano.

Lo scoop di una studiosa italiana approfondimento Svelata l'identità del compratore del "Salvator Mundi" Artefice dello scoop è la studiosa Annalisa Di Maria, membro del Comitato di esperti di arte e letteratura del Centro per l’UNESCO di Firenze, che ha scoperto a Lecco un disegno a sanguigna raffigurante la testa di Cristo. “È il vero Salvator Mundi – dice convinta la Di Maria - Il volto raffigurato è posto di tre quarti come la gran parte dei soggetti dipinti dal maestro di Vinci, cioè in movimento e con una impressionante dinamicità”.