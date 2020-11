Covid, in Svizzera “tutti occupati” i posti in terapia intensiva

L’allarme della Società svizzera di medicina intensiva: occupati gli 876 posti letto certificati. In una nota sottolinea che si sta lavorando per aumentare la disponibilità ma che è necessario “posticipare interventi e cure non urgenti”. “È essenziale che tutti continuino a rispettare le misure, ad agire in modo responsabile ed evitare rischi inutili, al fine di alleggerire il carico sull'intero sistema sanitario”, continua

L’allarme sulle terapie intensive

“Gli 876 posti letto di terapia intensiva certificati, che normalmente sono disponibili in Svizzera per la cura degli adulti, al momento risultano praticamente tutti occupati”, si legge nel comunicato diffuso nella serata di martedì. Si precisa, comunque, che il personale è al lavoro per aumentare la disponibilità di posti letto. Ma si sottolinea come sia necessario “posticipare interventi e cure non urgenti in tutta la Svizzera per evitare un calo della qualità delle terapie intensive”. Inoltre, si fa appello ai cittadini: “È essenziale che tutti continuino a rispettare le misure di protezione in vigore, ad agire in modo responsabile ed evitare rischi inutili, al fine di alleggerire il carico sulle unità di terapia intensiva e sull'intero sistema sanitario”.