Ucciso in Iran il numero due di Al Qaeda

Secondo il New York Times, Abdullah Ahmed Abdullah è stato ucciso tre mesi fa - insieme alla moglie - da due agenti israeliani per conto degli Usa. Conosciuto con il nome di battaglia di Abu Muhammad al-Masri, era tra i fondatori dell’organizzazione terroristica ed era accusato di essere la mente degli attentati alle ambasciate americane in Kenia e Tanzania che provocarono 224 morti

Il numero due di Al Qaeda, Abdullah Ahmed Abdullah, è stato ucciso in Iran tre mesi fa da due agenti israeliani per conto degli Usa. A diffondere la notizia è il New York Times, con la conferma di fonti di intelligence. L’uomo, conosciuto con il nome di battaglia di Abu Muhammad al-Masri, era accusato di essere la mente degli attentati del 1998 alle ambasciate americane in Kenia e Tanzania che provocarono 224 morti e centinaia di feriti. Al-Masri è stato ucciso insieme a sua moglie Miriam, vedova di Hamza bin laden, uno dei figli del fondatore di Al Qaeda Osama bin Laden.