Usa 2020, Biden vince in Georgia e ha 306 grandi elettori

Con l'assegnazione degli ultimi due Stati, il bilancio finale dei grandi elettori è di 306 per Biden e di 232 per Trump. Intanto lo staff legale del tycoon ha deciso di non chiedere il riconteggio dei voti in Arizona. Ma il presidente uscente annuncia che domani potrebbe unirsi a una manifestazione di suoi sostenitori a Washington e ribadisce: “Elezioni truccate”

Donald Trump ha vinto la North Carolina, secondo la proiezione di Cnn e Nbc. Ma Joe Biden ha conquistato la Georgia, sempre secondo la Cnn. Con l'assegnazione degli ultimi due Stati, il bilancio finale dei grandi elettori è di 306 per Joe Biden e di 232 per Donald Trump. Dall’entourage del tycoon arrivano i primi segnali di resa. Gli avvocati della sua campagna hanno infatti ritirato l'azione legale volta al riconteggio dei voti in Arizona, Stato assegnato nelle ultime ore dai principali media americani al candidato democratico. La decisione è stata motivata dal fatto che ricontare i voti non potrebbe cambiare il risultato a favore di Biden in quello Stato. Il presidente uscente, invece, non sembra ancora intenzionato ad ammettere la sconfitta e annuncia che domani potrebbe unirsi ai suoi sostenitori che manifesteranno a Washington (LO SPECIALE USA 2020).

Biden conquista l'Arizona Lo staff legale di Trump ha fatto intendere che il vantaggio complessivo di Biden nello Stato è troppo grande e che le schede contese non possano fare la differenza. La mossa è arrivata il giorno dopo che anche Nbc e Cnn, dopo le proiezioni della prima ora di Ap e Fox, hanno assegnato a Biden la storica riconquista democratica della 'rossa' Arizona, a 24 anni dall'impresa di Bill Clinton: un risultato che consolida la maggioranza di grandi elettori di Biden e spegne quasi completamente le già deboli speranze del presidente di ribaltare l'esito delle elezioni.



La Cina si congratula con Biden Dopo l'Arizona Biden ha vinto anche la Georgia: sono così ben cinque gli Stati strappati a Donald Trump, quelli in cui il tycoon aveva vinto nel 2016, mettendo nel conto anche Pennsylvania, Michigan e Wisconsin. Il collegio elettorale per l'elezione formale del presidente si riunirà il 14 dicembre. Dalla parte di Biden intanto anche la presa di posizione della Cina: "Rispettiamo la scelta del popolo americano ed esprimiamo le nostre congratulazioni a Joe Biden e alla vice Kamala Harris", ha fatto sapere il ministero degli Esteri da Pechino.